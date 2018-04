4 23 april 2018

00u00 0

Zelfs met het gelijkspel heeft Club nog altijd een ijzersterke thuisreputatie in de competitie. Gisteren scoorde het voor de 79ste thuismatch op rij minstens één keer en het is ook al van 20 december 2015 geleden dat blauw-zwart in Jan Breydel nog eens de boot inging. Die 1-4-nederlaag tegen Anderlecht was tot gisteren de laatste keer dat de Bruggelingen thuis nog eens 4 goals om de oren kregen. (WDK)