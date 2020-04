Exclusief voor abonnees 4x voor kinderen VOORGELEZEN 04 april 2020

Iedereen kunstenaar

Je huis tal van keren schilderen maar telkens op andere tijdstippen, zoals Monet deed met de kathedraal van Rouen. Kopvoeters tekenen waar Karel Appel jaloers op zou zijn. Voor je eigen naam een 'isme' verzinnen, zodat hij klinkt als de grote stromingen in de schilderkunst. En in het pikkedonker een portret maken van je huisgenoten. Laat je fantasie de vrije loop en ga creatief aan de slag met de vele opdrachten en tips in dit leuke doe-boek voor klein én groot De vele verrassende anekdotes over kunstenaars en hun werk krijg je er als bonus bovenop.

