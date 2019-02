4x protest tijdens speech van Charles Michel op klimaatconferentie 20 februari 2019

Prins Albert van Monaco was gisteren in Brussel bij een internationale conferentie over klimaatverandering en oceaanbehoud. De conferentie werd even verstoord door een groepje betogers. Toen de Belgische premier Charles Michel het woord nam, gingen vier manifestanten om de beurt op hun stoel of op tafel staan met de boodschap 'de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen'. De betogers droegen een T-shirt met opschrift en waren de zaal undercover binnengekomen. Ze werden allemaal snel weggevoerd door de veiligheidsdiensten. Prins Albert had in Brussel ook een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

