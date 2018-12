4x op rij 03 december 2018

Racing Genk dat gisteren Anderlecht aftroefde: eigenlijk is dat geen verrassing. Paars-wit moest in 2018 al vier keer op rij in het zand bijten tegen de Limburgse club. Alleen Club Brugge zette ooit een straffere reeks neer, al dateert dat intussen wel al van de jaren negentig.

