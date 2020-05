Exclusief voor abonnees 4x leuke wetenschap VOORGELEZEN 09 mei 2020

00u00 0

Van Ranst op kindermaat

Wie dacht dat Marc Van Ranst ook nog tijd had om een boek te schrijven: 'Monsterlijke microben' kwam enige tijd geleden al uit, maar werd nu geactualiseerd met antwoorden op vragen die de +7-jarige zich stelt over het coronavirus. Zoals 'waarom blijf ik beter even weg bij van oma en opa' en 'een pandemie, wat is dat'? Tussen de weetjes over virussen, microben, antibiotica en (buik)griep door, zijn er kennisquizjes en een hoofdstuk met proefjes.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen