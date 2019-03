4x doelgerichter in laatste 50 interlands 25 maart 2019

00u00 0

Een wereld van verschil. Was Eden Hazard in zijn eerste vijftig interlands nog een speelvogel - slechts zes goals en elf assists - dan heeft hij in de laatste vijftig zijn statistieken opgetrokken. Daarin haalde hij 24 treffers en vijftien assists. (VDVJ)