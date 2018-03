4de wissel doet volgend seizoen intrede in CL en EL 28 maart 2018

De UEFA kondigt extra veranderingen aan in de Champions en Europa League en de UEFA Super Cup. In de finales zullen voortaan twaalf in plaats van zeven vervangers op de bank mogen plaatsnemen. In de knock-outfase zal er een vierde wissel mogelijk zijn. Ook op het WK in Rusland is die regel van toepassing.