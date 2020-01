Exclusief voor abonnees 4de uitsluiting in anderhalf jaar voor Kabasele 02 januari 2020

Twee maal twee. Christian Kabasele heeft stilaan een reputatie. De Rode Duivel werd gisteren voor de vierde keer in anderhalf jaar uitgesloten. Zijn derde rechtstreekse uitsluiting ook. Tegen Wolves trok hij aan de noodrem. Het handje even op de schouder van zijn opponent leggen om hem uit evenwicht te brengen in de rush naar een open doel volstond. De ref trok eerst geel, maar gaf na een interventie van de Var toch rood. Vertwijfeld sloeg Kabasele de armen open. Hij begreep er weinig van. Net nu hij weer een basisplaats had veroverd, mag hij weer naar de strafbank. Op het lijstje van Belgen met de meeste uitsluitingen vervoegt Kabasele nu Marouane Fellaini en Vincent Kompany. Zij kregen ook drie keer rechtstreeks rood in de Premier League.

