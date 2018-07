4de scalp van wereldkampioen 07 juli 2018

Met de zege tegen Brazilië in de kwartfinale hebben de Rode Duivels de vierde scalp van een ex-wereldkampioen gepakt. Met zijn vijf wereldtitels - een record - is het ook de grootste scalp. De eerste zege tegen een wereldkampioen boekte België in het WK van 1982. Argentinië beet toen als titelverdediger in de openingswedstrijd in het zand met 0-1, na de koelbloedige treffer van Erwin Vandenbergh. In 1990 was België in de groepsfase met 3-1 sterker dan tweevoudig wereldkampioen Uruguay. En op het huidige WK wonnen de Rode Duivels in de groepsfase al van Engeland, de WK-winnaar in 1966. Telt niet mee: de winst in de penaltyreeks over Spanje in de kwartfinale van het WK 1986. Spanje had toen nog geen WK-titel op zak. (BF)

