4de penaltygoal op rij voor Thelin 03 februari 2018

Isaac Kiese Thelin scoorde tegen Antwerp zijn vierde strafschopdoelpunt op rij voor Waasland-Beveren. De vijfde in zes matchen ook voor de topschutter. Dat is een record in de afgelopen 15 jaar. In het seizoen 2002-2003 mocht Gretarsson ook vier opeenvolgende penalty's trappen voor Lokeren, maar de IJslander miste de vierde. Doelman Sinan Bolat kreeg bij de strafschop overigens zijn vijfde gele karton van het seizoen, waarvan drie in de laatste drie wedstrijden. En dat als doelman...