499 Golden Retrievers Breken wereldrecord

03 juni 2019

00u00 0

Golden retrievers uit binnen- en buitenland verzamelden gisteren op Linkeroever in Antwerpen voor een wel erg bijzondere wereldrecordpoging: zoveel mogelijk golden retrievers op één plek. Daarvoor moesten er minstens 362 honden aanwezig zijn. Een makkelijke klus, zo bleek, want liefst 499 loebassen liepen, sprongen en zwommen in het park. "Fantastisch", vertelt organisator Frédéric Leidgens. "Toevallig zag ik het wereldrecord passeren op het internet en het leek me wel leuk om iets gelijkaardigs te doen. Toen ik het Facebookevenement aanmaakte, ging het in geen tijd viraal en plots zaten we aan een massa geïnteresseerden." (ADA)

