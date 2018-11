490.500 motoren en scooters ingeschreven 22 november 2018

Het aantal motoren en scooters in ons land blijft stijgen. Op 1 augustus waren er 490.495 exemplaren ingeschreven. Dat zijn er 1,8% meer dan een jaar eerder. De afgelopen vijf jaar is het aantal motoren en scooters in ons land met 7,5% toegenomen. Vergeleken met 2009 is er zelfs een stijging van 21%. "Waar motoren en scooters in de jaren tachtig en negentig vooral vrijetijdsobjecten waren, zijn ze door de sterke toename van het verkeer en de nauwelijkse uitbreiding van het wegennet in de loop van deze eeuw steeds meer een handig en snel vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer geworden", ziet automobielfederatie Febiac als verklaring. De meeste motoren bevinden zich dan ook in de provincies met een zware filedruk. (SPK)

