49 extra controleurs tegen sociale fraude 02 juni 2018

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) werft 49 inspecteurs aan in de strijd tegen sociale fraude in de bouw- en transportsector. 22 van hen zullen specifiek worden ingezet in de strijd tegen de sociale dumping, 20 anderen zullen controleren op fictieve statuten. Het gaat dan onder anderen om buitenlanders die zich inschrijven als zelfstandigen, maar eigenlijk in loondienst zijn - een hardnekkige kwaal in de bouw en transport. De overige zeven moeten zwartwerk aanpakken. Het totale aantal inspecteurs stijgt naar meer dan 1.200. (RW)