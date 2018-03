480.000 op dagtrip met de trein 31 maart 2018

Aan het begin van de paasvakantie lanceert de NMBS haar nieuwe aanbod aan B-Dagtrips. Daarmee combineer je een toegangsticket tot een park of event met een voordelige treinrit heen en terug. Meer dan 480.000 mensen gingen vorig jaar op het aanbod in, 10% meer dan in 2016. De populairste B-Dagtrip was die voor de Zoo van Antwerpen, gevolgd door Walibi en Pairi Daiza. (ARA)