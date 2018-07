48 jobs verdwijnen bij Opel Kontich 25 juli 2018

Bij het hoofdkwartier van Opel in Kontich moeten 48 banen sneuvelen. Moederbedrijf PSA gaat de kantoren van Peugeot-Citroën en Opel samenvoegen. Daardoor moeten 20 banen bij Opel Belgium verdwijnen en 28 jobs bij Opel Finance, meldt de socialistische vakbond BBTK. In het najaar zal pas duidelijk worden waar het Belgische hoofdkwartier gevestigd zal worden. De aankondiging komt net op de dag dat PSA bekendmaakte dat Opel en dochterbedrijf Vauxhall opnieuw winstgevend zijn. En dat amper één jaar na de overname. Een huzarenstukje waar de vorige eigenaar, General Motors, in 20 jaar nooit in is geslaagd. In de eerste jaarhelft realiseerde Opel een winst van ruim 502 miljoen euro dankzij besparingen in de Duitse Opelfabrieken en door technologie te delen met het Franse moederbedrijf.

