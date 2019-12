Exclusief voor abonnees 48. Emma Meesseman: Geen kapsones, wel drie titels Plaats 48: Emma Meesseman Redactie

23 december 2019



Ze werd niet tot Sportvrouw van het Jaar verkozen, maar wat dan nog? Emma Meesseman is er de speelster niet naar om wakker te liggen van individuele prijzen. Het is haar om titels te doen en die won ze dit jaar bij de vleet. Kampioen in Amerika met de Washington Mystics, kampioen in Rusland en in Europa met Ekaterinburg: de 26-jarige Ieperse won het allemaal. En niet als invalster of onbetekenende speelster. Neen, Meesseman was MVP van de WNBA Finals. De Meest Waardevolle Speelster als het om de knikkers ging. De vedette op wie je kan rekenen om het verschil te maken - maar dan eentje zonder kapsones. Hoe minder schijnwerpers, hoe beter. Geef haar maar een bal, geen trofee. Op de treden van het Lincoln Memorial in Washington staan de woorden van Martin Luther King gebeiteld: 'I have a dream...' Meesseman las ze daar al meer dan eens. Ze bereikte al haar doelen, verwezenlijkte al haar sportieve dromen, op eentje na dan: de Olympische Spelen. Het is een kwestie van tijd. 2020 komt eraan.

