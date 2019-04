Exclusief voor abonnees 48,6 miljoen voor makelaars 02 april 2019

Gouden tijden voor makelaars in het Belgische voetbal. Uit een rapport van de KBVB blijkt dat tussenpersonen in ons profvoetbal het voorbije jaar een recordsom van 48,6 miljoen verdienden. Dat is alweer meer dan de 41,9 miljoen van een jaar daarvoor en ruim het dubbele van nog een jaar eerder (23,5 miljoen). 44,3 miljoen van het totaal kwam uit eerste klasse, 4,3 miljoen uit de Proximus League.

