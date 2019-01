48,5 miljoen ton kapotte computers en gsm's per jaar gedumpt, ook al zijn ze véél geld waard 26 januari 2019

We produceerden vorig jaar wereldwijd zo'n 48,5 miljoen ton elektronisch afval. Dat is gelijk aan het gewicht van 4.850 Eiffeltorens, of 6,5 kilo per aardbewoner aan afgedankte smartphones, laptops en andere elektrische huishoudtoestellen. En die berg e-waste neemt alleen maar toe: in 2016 bedroeg hij 'maar' 44,7 miljoen ton. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Economisch Forum. Alleen al van de toestellen die met het internet zijn verbonden, worden er jaarlijks driemaal méér geproduceerd dan er mensen zijn. Gevolg: een almaar toenemende berg aan e-waste. De VN spreekt van een "tsunami", die zonder maatregelen zal oplopen tot 120 miljoen ton afval per jaar in 2020.

