48.000 euro voor redden koe Hermien 02 februari 2018

Nederlanders en Vlamingen hebben samen 48.000 euro geschonken om de voortvluchtige koe Hermien en haar eerder al opgepakte maatje Zus een onbezorgd leven te schenken in een koeienrusthuis. Het initiatief voor de inzamelingsactie kwam van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Intussen is Hermien evenwel nog steeds niet gevat en houdt ze zich op in de dichte bossen van Lettele bij Deventer. De Limousinkoe wordt nu enige rust gegund om te bekomen van de stress om haar persoontje. Er zal in de komende weken getracht worden om haar met een aantal lokkoeien weer in een stal te krijgen. Hermien ging er in december samen met Zus vandoor toen ze op transport werden gezet voor de slacht. Zus werd kort daarna gevangen, maar Hermien was slimmer en blijft onvangbaar.

