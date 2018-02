476 zeldzame orchideeën verhuizen voor Oosterweel 24 februari 2018

De werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding zijn op Linkeroever van start gegaan. Niet met het plaatsen van betonnen pilaren of het openbreken van het wegdek, maar met het verplaatsen van 476 zeldzame wilde orchideeën. Doctoraatstudenten van de universiteit Antwerpen zullen zich er een hele week mee bezighouden. De verhuis van de Grote Kever Orchis, zoals het bloempje heet, werd opgenomen in het milieudecreet. Met een graafmachine worden grote stukken grond tot een halve meter diep en drie meter lang, in één stuk uitgegraven om ze vervolgens een kleine twee kilometer verder opnieuw te planten. Toch zal een goede helft van de bloempjes de verhuis niet overleven. "Maar als we niks doen, verdwijnen ze allemaal", klinkt het. (ADA)

