475 minuten 25 februari 2019

De vroege treffer van Wesley maakte een einde aan een lange periode van Brugse droogte in het Astridpark. Het was al 475 minuten geleden dat Club nog scoorde op Anderlecht. Dat gebeurde dan nog met een owngoal van Proto, in het seizoen 2015-2016. Voor de laatste goal van een speler van Club Brugge in het Astridpark moeten we nog verder terug: in de play-offs van het seizoen 2014-15 was Lior Refaelov tot gisteren de laatste Brugse speler die scoorde op Anderlecht. (RN/JSe)

