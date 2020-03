Exclusief voor abonnees 475 Italiaanse doden erbij in één dag 19 maart 2020

Italië heeft gisteren 475 nieuwe sterfgevallen geteld als gevolg van corona. Dat is het hoogste aantal in één dag, in welk land dan ook, sinds het virus eind vorig jaar uitbrak in China. Het totale aantal doden in Italië bedraagt nu al 2.978 - meer dan de helft van alle gevallen buiten China - terwijl het aantal infecties er steeg tot 35.713. Dat is een toename met 13% in één dag. Daarmee is de groei wel vertraagd: vorige week steeg het aantal infecties met 17 tot 21% per dag. Intussen zijn 4.025 Italianen genezen verklaard. De regio Lombardije blijft het zwaarst getroffen, met 17.713 besmettingen en 1.959 doden.

