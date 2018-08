463.092 Belgen geflitst in Frankrijk 21 augustus 2018

Frankrijk heeft vorig jaar liefst 463.092 Belgen geflitst. Daarmee zijn we de slechtste leerlingen van de klas, enkel de Spanjaarden (452.191) komen in de buurt. In vergelijking met 2016, toen ook al 442.556 landgenoten betrapt werden, doen we het 4,6% slechter. Eén van de oorzaken is de snelheidslimiet, die op heel wat wegen teruggebracht is naar 80 km/u. We nemen het bovendien ook niet te nauw met de parkeerregels. Zo stonden vorig jaar 1 op de 3 buitenlandse parkeerboetes in Frankrijk op naam van een Belg. 54.733 landgenoten kregen een boete voor foutparkeren. (JEW)