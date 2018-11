46% van de Nederlanders wil nieuwe kerncentrales 12 november 2018

Bijna de helft van de Nederlanders (46%) is voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat zegt een peiling van Maurice de Hond. 40% staat er negatief tegenover, de resterende 14% heeft geen mening. 56% gelooft dat kerncentrales veilig zijn, 34% denkt van niet. Het draagvlak voor het bouwen van nieuwe kerncentrales lijkt daarmee toegenomen. De Hond deed in 2006 een gelijkaardig onderzoek. Toen was 40% voorstander en 50% tegen. De discussie over nieuwe kerncentrales barstte in Nederland afgelopen week los na een pleidooi van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Het zou volgens hem dé manier zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. (EV)