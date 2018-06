46 miljoen elektrische apparaten op zolder 28 juni 2018

Bijna 46 miljoen elektrische en elektronische huishoudtoestellen liggen ongebruikt bij Belgen thuis. Vaak gaat het om apparaten die nog werken, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van Recupel. In totaal bezitten alle Belgische gezinnen samen zo'n 378 miljoen apparaten, met per huishouden gemiddeld 77 elektrotoestellen. In de top tien van ongebruikte apparaten die nog werken maar stof liggen te vergaren, staan vooral projectoren (46% van de gezinnen), elektrische dekens (31%), elektrisch speelgoed (26%), dvd-spelers (19%), kruimeldieven (19%), desktops (18%) en gsm's (17%). Enkel ongebruikt speelgoed wordt in vergelijking met andere toestellen sneller weggeschonken of naar Kringwinkels gebracht.

HLN