46. Lutgart Simoens: "Nog wat lachen om onnozele dingen" Plaats 46: Lutgart Simoens Redactie

23 december 2019

00u00 0

Lutgart Simoens deed in oktober nogal wat stof opwaaien met haar interview in deze krant, waarin ze zei dat ze haar leven beschouwt als voltooid en op grond daarvan euthanasie wil kunnen krijgen wanneer zij dat wil. Ook al lijdt ze dan niet ondraaglijk, is ze niet terminaal. Haar pleidooi heeft een gevoelige snaar geraakt, want het levert de radiocoryfee een plek in de Top 100 op. "Ik heb enorm veel en overwegend positieve reacties gekregen, van overal in het land. Dat is tof." Haar standpunt zal niet meer wijzigen, zegt ze. "Ik zie de aftakeling als een lelijk monster op mij afkomen - mijn benen en ogen gaan nu fel achteruit - en ik wil dat hele proces niét meemaken. Het is mooi en genoeg geweest. Ik blijf ervoor strijden dat euthanasie bij een voltooid leven wettelijk mogelijk wordt. Laat mij zo veel mogelijk rustig oud worden: dat wens ik mezelf voor 2020. Dat ik mijn verstand mag behouden en nog wat kan lachen om onnozele dingen." (AG)

