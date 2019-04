Exclusief voor abonnees 46 klachten over diversiteit bij VRT 16 april 2019

De klachtendienst van de VRT ontving vorig jaar 46 klachten gerelateerd aan 'diversiteit'. In 2017 waren dat er nog 83, al zijn de cijfers niet vergelijkbaar omdat ze sinds vorig jaar op een andere manier verzameld en gerapporteerd worden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams mediaminister Sven Gatz (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Orry Van De Wauwer (CD&V). De meerderheid van de klachten, zo'n 57 procent, had betrekking op gender. Zo werd bijvoorbeeld de beperkte aandacht voor vrouwensporten aangekaart. 28 procent ging over personen met een beperking. 11 procent van de klachten handelde over seksuele geaardheid, 2 procent over afkomst en 2 procent over de behandeling van ouderen. Ongeveer de helft van de diversiteitsklachten blijkt gegrond.

