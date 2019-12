Exclusief voor abonnees 46-jarige trucker komt om bij ongeval op E40 in Aalter 18 december 2019

Bij een ongeluk op de E40 in Aalter is een trucker overleden. Het ongeluk vond gisterochtend plaats rond kwart voor tien, niet ver voorbij de afrit Aalter. "Het voertuig begon om een nog onbekende reden te slingeren en belandde in de gracht. De cabine van de vrachtwagen belandde tegen een boom. De bestuurder, een 46-jarige Litouwer, raakte hierbij gekneld. De man is spijtig genoeg overleden", legt commissaris Danny Seys van de verkeerspost Aalter uit. Mogelijk werd de man onwel. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen stelde een wetsdokter aan om het lichaam te onderzoeken. Het slachtoffer bestuurde een voertuig met Litouwse nummerplaat. Hij vervoerde autowrakken uit Groot-Brittannië. Tijdens het takelen haalde de wegpolitie een twintigtal mensen uit het verkeer. Ze namen foto's van het ongeval of begonnen te filmen. "Wie we konden betrappen, mag zich aan een stevige boete verwachten."

