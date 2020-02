Exclusief voor abonnees 46 honden genieten van filmavond 24 februari 2020

00u00 0

Geen chips, popcorn of frisdrank, maar hondenbrokken en hondenbier, dekentjes en zakjes voor als er een ongelukje zou gebeuren. De Studio in Antwerpen was gisterenmiddag helemaal klaar om heel bijzondere bezoekers te verwelkomen in hun cinemazaal. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het cultuurhuis waren honden welkom om samen met hun baasje naar een film te kijken. Maar liefst 46 honden genoten in een comfortabele stoel van de film 'Isle of Dogs'. Speciaal voor deze bijzondere cinema-avond nam de organisatie wel wat maatregelen: het geluid werd zachter gezet en ook de lichten gingen niet volledig uit. Zo kunnen de baasjes gemakkelijk naar buiten tijdens de film, mocht hun hond te onrustig worden. Judith uit Antwerpen kwam samen met haar viervoeter Mila. "Ze is onlangs 10 jaar geworden en dit is dus een soort verjaardagscadeau." Wendy en Ellie kwamen dan weer met hun hond Macey. "Of ze ervan zal genieten? Ik denk dat ze vooral zal slapen eigenlijk", lachen de dames, "maar voor ons is het heel leuk dat ze erbij kan zijn en ik denk ook dat zij het fijn vindt. Anders zou ze toch maar alleen thuis zitten."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis