46,28 km/u 01 april 2019

De Gent-Wevelgem van gisteren was - weinig verrassend - de snelste die ooit is afgelegd. Met een gemiddelde snelheid van 46,28 kilometer per uur deed deze editie beter dan die van 2011. Toenmalig winnaar Tom Boonen legde de wedstrijd dat jaar af aan 45,82 kilometer per uur. (DMM)