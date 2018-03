46.000 toeristen, maar mugdienst Blankenberge mag niet uitrukken 31 maart 2018

De mugwagen van het AZ Zeno in Blankenberge moet in de garage blijven. Dat heeft een speciale commissie gisteren beslist. Volgens de ziekenhuisdirectie is dat een ramp met het paasweekend in het verschiet. "Er worden meer dan 46.000 mensen verwacht. Als er iets gebeurt, moet de mug van Knokke, Brugge of Oostende komen", zucht algemeen directeur Frank Lescrauwaet. Reden is de fusie met het AZ Zeno in Knokke. Volgens de letter van de (medische) wet mag Blankenberge daarom geen eigen mugdienst meer hebben. Intussen kan de ziekenhuisdirectie alleen maar hopen dat noodgevallen uitblijven. Uit berekeningen is gebleken dat er vorig jaar 48 mensen gestorven zouden zijn zonder plaatselijke mugdienst. (MMB)

