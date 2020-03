Exclusief voor abonnees 45 CIJFER van de week 07 maart 2020

Geduld is een deugd, als het over infrastructuurwerken in ons land gaat. Op de ene plek is het al 45 jaar wachten op een oplossing, zoals bij de flessenhals in Houthalen-Helchteren. Op andere plekken is het 'maar' 40 jaar, zoals de aanleg van de Tiense Noordelijke Ring. De oorzaken zijn divers - geldtekort, actiegroepen... - maar het resultaat is hetzelfde. Stilstand regeert het land.