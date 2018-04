45 16 april 2018

Het aantal jaar dat het geleden is dat een renner in hetzelfde jaar de Omloop en de Amstel Gold Race won. Die eer was weggelegd voor Eddy Merckx in 1973. Michael Valgren trad gisteren in de voetsporen van de Kannibaal.

HLN