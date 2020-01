Exclusief voor abonnees 45ste grand slam: 'Flipper' verbetert record Appelmans 22 januari 2020

Ondanks de ontgoocheling verlaat de 34-jarige Flipkens het toernooi wél met een nieuwe Belgische mijlpaal in het vrouwentennis. Met haar deelname stond ze al voor de 45ste keer op een hoofdtabel van een grandslam. Zo overtreft ze het record van Sabine Appelmans die 44 grand slams in haar carrière heeft gespeeld. Bijna 14 jaar geleden speelde de toen 20-jarige Flipkens haar eerste grandslamtoernooi in Roland Garros 2006. Haar beste prestatie lukte ze in Wimbledon 2013 met een halve finale. Justine Henin en Kim Clijsters, die nogal wat grand slams door blessures misten, tellen er elk 35, maar 'Kim III' kan daar nu dus een vervolg aan geven. Bij de mannen heeft Xavier Malisse het absolute Belgische record in handen met 49 gespeelde grand slams. Wie weet, gaat Flipkens daar volgend jaar ook nog over... (BF)

