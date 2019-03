450.000 Vlamingen kijken naar 'Leaving Neverland' 12 maart 2019

261.000 Vlamingen hebben op Canvas naar 'Leaving Neverland' gekeken, de vier uur durende documentaire over het seksueel misbruik van Michael Jackson. Dat zijn enkel de livekijkers op vrijdagavond - tijdens het weekend kwamen daar nog eens 190.000 kijkers bij. 90.000 Vlamingen bekeken de docu uitgesteld op televisie, 100.000 klikten de dubbelaflevering op VRT.NU aan. In totaal keken dus meer dan 450.000 Vlamingen de schokkende film helemaal uit. Canvas speelde zo uitzonderlijk mee in de kijkcijferstrijd op vrijdagavond, al scoorde 'The Voice van Vlaanderen' op VTM nog een pak beter, met 922.000 fans. 'Temptation Island' was de verliezer van de avond. Het VIJF-programma moest met 234.000 livekijkers zijn tweede plaats afstaan aan de documentaire rond de King of Pop. (MC)

