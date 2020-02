Exclusief voor abonnees 45% van de Belgen woont zonder partner 13 februari 2020

Van de bijna 5 miljoen Belgische huishoudens bestaan er liefst 1.718.738 (35%) uit slechts één persoon. Als je daar ook nog eens de 489.175 alleenstaande ouders bijtelt, kom je uit op in totaal 45% van de Belgen die zonder partner wonen. In twintig jaar tijd is hun aandeel met meer dan 540.000 gestegen, wat overeenkomt met een groei van 6%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen alleenwonenden en alleenstaande ouders het meeste voor, met 58%. Vlaanderen telt 2,8 miljoen huishoudens, waarvan 40% alleenwonenden en alleenstaande ouders. In Wallonië woont 48% zonder partner.

