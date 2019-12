Exclusief voor abonnees 45. Laurent Simons: De slimste negenjarige ter wereld Plaats 45: Laurent Simons Redactie

23 december 2019

Achttien waren wij toen we aan de unief begonnen. Negen maanden later incasseerden we zeven buizen. Laurent is negen en begon in maart aan zijn universitair avontuur. Nu, negen maanden later, staat hij op een zucht van zijn bachelordiploma 'electrical engineering'. Herexamens? Nooit van gehoord. Ongezien. De slimste negenjarige ter wereld. Toch zal het kader boven zijn bed nog even leeg blijven, want zijn ouders beslisten dat het genoeg geweest was aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Volgens hen wegens pestgedrag, volgens de proffen omwille van onenigheid over de timing. Dra gaat Laurent in de VS studeren. Hopelijk zonder gedoe, zodat hij daar zijn eigen grote droom kan vervullen. Nieuwe harten maken. "Zodat ik oma en opa voor altijd kan laten leven." (BHL)

