45% jongeren slaagt meteen voor theoretisch rijbewijs 27 augustus 2018

Nog slechts 45% van de jongeren slaagt van de eerste keer op zijn theoretisch rijexamen. Vóór de verstrenging van de proef op 1 juni 2017 was dat nog iets meer dan de helft. Dat blijkt uit een enquête van VAB-Rijschool bij meer dan 1.800 jongeren. Het percentage dat zijn theoretisch examen drie keer of meer moet afleggen, is zelfs gestegen van 6 naar 29%. Voor een kwart van de jongeren volstaat een tweede poging. Kandidaten nog altijd 41 op 50 halen, maar sinds juni vorig jaar wordt een onderscheid gemaakt tussen zware fouten - zoals een rood licht negeren - en lichte fouten. Zware fouten kosten je meteen vijf punten, dus wie wil slagen mag maximaal negen lichte fouten maken, of één zware en vier lichte. De VAB pleit ervoor om opnieuw verplichte speciale verkeerslessen in het laatste jaar secundair onderwijs in te voeren.

