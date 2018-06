45 jaar. El-Hadary wordt oudste WK-speler ooit 15 juni 2018

Essam El-Hadary, de doelman van Egypte, wordt vandaag tegen Uruguay de oudste speler ooit op een WK. De keeper zal dan exact 45 jaar en 5 maanden oud zijn. Nog opvallend: het wordt voor de 158-voudige international tegelijk zijn WK-debuut. Egypte kon zich namelijk sinds 1990 niet meer kwalificeren en de doelman maakte 'pas' in 1996 zijn debuut. El-Hadary zal de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon met meer dan twee jaar overtreffen. De enige veldspeler in de top 5 is de Kameroense spits Roger Milla. De titel van oudste Belg ooit op een WK staat nog steeds op naam van Wilfried Van Moer (37 jaar 3 maand 27 dagen). (DPB)