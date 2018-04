45.000 euro uitgegeven, geen cent winst De slechtste wietteler van het land 13 april 2018

Het moet de slechtste wietteler van het land zijn, de man die in 2016 een cannabisplantage begon in Assenede. De politie had tips doorgekregen dat hij cannabis kweekte in een loods. Bij aankomst van de agenten bleek dat de teelt mislukt was. Er waren wel warmtelampen en de installatie oogde professioneel, maar, zo zegt de teler, "er was een probleem met de airco". Gisteren moest hij zich verantwoorden voor de rechtbank.

