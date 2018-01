447 geradicaliseerden en 'risicogevallen' in gevangenis 26 januari 2018

In de Belgische gevangenen zitten 447 gedetineerden die geradicaliseerd zijn of dat dreigen te worden. Het ministerie van Justitie specificeert dat het gaat om 237 gevangenen die vastzitten voor terreur, onder wie Foreign Terrorist Fighters en mensen uit hun entourage, en 210 personen bij wie Staatsveiligheid denkt dat er een risico is op radicalisering. Extremisten, ronselaars en haatzaaiers worden zoveel mogelijk gescheiden van de andere gedetineerden. Slechts 76 gevangenen volgden in 2016 een deradicaliseringsprogramma: 11 in Vlaanderen, 6 in Brussel en 59 in Wallonië. Deelname daaraan is vrijblijvend. (SRB)