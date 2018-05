44% leerkrachten stopt binnen vijf jaar 11 mei 2018

00u00 0

Van de leerkrachten die in het schooljaar 2011-2012 kozen voor het secundair onderwijs, is 44% nu al gestopt. In het kleuteronderwijs is dat 26%, in het lager onderwijs 24,6%. Volgens Vera Celis (N-VA), die de cijfers opvroeg, komt dat door "de hoge werkdruk en de toegenomen psychische en emotionele belasting". Onderwijsminister Crevits (N-VA) zegt dat de uitstroom niet groter is dan in het buitenland of in andere sectoren. Ze wijst er ook op dat een nieuwe cao, die onlangs werd afgesloten, de koopkracht van startende leraren verhoogt en ervoor zorgt dat ze sneller vast benoemd kunnen worden.