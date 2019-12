Exclusief voor abonnees 44. Koen Wauters: Zita vóór de schermen, papa erachter Plaats 44: Koen Wauters Redactie

23 december 2019

00u00 0

Hij zou het iets rustiger aan doen, zelfs een sabbatjaar op de planken inlassen, maar het werden uiteindelijk toch twaalf stevige maanden voor Koen Wauters. Behalve naar tv-opnames ging het merendeel van zijn tijd naar de nieuwe plaat van Clouseau. Op zes zomeroptredens na - de goesting was toch te groot - gebeurde het meeste werk achter de schermen. Vóór de schermen was het meer zijn dochter die met de aandacht ging lopen. Zita (15) is bij jongeren al bekender dan haar vader: niet enkel als actrice, maar intussen ook als ontwerpster van een eigen kledinglijn bij CKS. Zelfs een foto in bikini kan ze al niet meer zorgeloos op Instagram posten. Papa Koen reageerde liefdevol en liet geen kans onbenut om te tonen hoe fier hij op zijn twee kinderen is. En daar hoort al eens een traan bij. "Ik durf nu wel mijn emoties en tranen te tonen. Kinderen maken je nu eenmaal kwetsbaar." (BHL)

