Exclusief voor abonnees 44 doden bij aanval op migrantencentrum Libië 04 juli 2019

In Libië zijn er zeker 44 doden en 130 gewonden gevallen door een luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten. Dat gebeurde in Tajoura, een wijk van de hoofdstad Tripoli. Wie de aanval uitgevoerd heeft, staat nog niet vast. Maar de meeste tekenen wijzen op het Libische Nationale Leger van veldmaarschalk Khalifa Haftar. Dat is een gewezen medestander van dictator Moammar Khadafi die de internationaal erkende regering van Libië met geweld probeert te onttronen. Het regeringsleger heeft verscheidene militaire kampen in de buurt van het getroffen vluchtelingencentrum. In dat centrum zaten zeker 600 mensen, onder wie ook vrouwen en kinderen. Over de aanval is intussen een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad samengeroepen. (GVV)

