Exclusief voor abonnees 44,3° Cijfer van de week 29 juni 2019

00u00 0

Soms worden getallen zo groot, dat een mens er zich nog maar weinig bij kan voorstellen. Het verschil tussen een lentelauwe 21 graden en een zomerwarme 31 graden, dat is bekend. Een snikhete 36 graden voelt ook nog vertrouwd. Maar wat kan je nog voelen bij 44,3 graden, gisteren in het Franse Carpentras? Murw. Lamgeslagen. Wachten tot het over is.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis