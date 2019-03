44.156 Vlamingen zijn al overtuigd van de loopbaancheque 12 maart 2019

Liefst 44.156 werknemers of zelfstandigen vroegen vorig jaar een loopbaancheque aan. Nooit waren het er meer. Een loopbaancheque kost 40 euro en kan ingeruild worden voor vier uur professionele begeleiding in een loopbaancentrum ter waarde van ongeveer 550 euro. In 2018 zijn 35.291 personen ook effectief gestart met loopbaanbegeleiding, waar ze ondersteund door een coach actief over hun carrière nadenken en ze in eigen handen nemen. Het aanbod werd in 2013 in het leven geroepen door de Vlaamse overheid. Na 5,5 jaar hebben al 99.722 personen loopbaanbegeleiding gevolgd, zo blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Axel Ronse (N-VA). Jaar na jaar maken meer dan dubbel zoveel vrouwen als mannen er gebruik van. Hooggeschoolden zijn ook steeds oververtegenwoordigd in vergelijking met midden- en laaggeschoolden.

