430 miljoen investeert Ahold Delhaize in de VS

Om de distributie van alle goederen naar zijn Amerikaanse supermarkten zelf in handen te krijgen, trekt Ahold Delhaize 480 miljard dollar uit. Omgerekend is dat bijna 433 miljoen euro. De Belgisch-Nederlandse fusiegroep die ontstond door het samengaan van Albert Heijn en Delhaize behaalt ongeveer twee derde van zijn inkomsten uit winkels in de VS. Ook webwinkel Bol.com maakt deel uit van hetzelfde bedrijf. Ahold Delhaize staat met merken als 'Food Lion' - met de kenmerkende Delhaize-leeuw als logo - vooral sterk aan de oostkust van Amerika. Daar zal het distributiecentra overnemen of leasen van zijn eigen leveranciers. Er komen ook twee nieuwe giga-diepvriessites, waar zo veel mogelijk automatisch gewerkt zal worden.

