43 procent van Belgen beveiligt smartphone of laptop niet FT

17 oktober 2019

05u00 0 De Krant We kiezen vaker voor een garagepoort met code en camera dan dat we onze smartphone of laptop beveiligen. Liefst 43% van de Belgen stelt op die toestellen geen wachtwoord, toegangscode of ontgrendeling via vingerafdruk in.

Het cijfer komt uit een enquête van netwerkbeveiliger SpotIT, die 1.048 Belgen ondervroeg naar aanleiding van European Cyber Security Month. Bijna de helft beschermt z'n smartphone, laptop of tablet onvoldoende, klinkt het. Van degenen die het wél doen, gebruikt 38% op al die toestellen hetzelfde wachtwoord - wat afgeraden wordt. Zelfs de digitale generatie (18 tot 34 jaar) wisselt nauwelijks of nooit van paswoord. Amper 9% van de Belgen kiest wel regelmatig voor iets anders. Bovendien heeft 22% z'n wachtwoord(en) ergens opgeschreven of opgeslagen in z'n telefoon.

"Door je smartphone niet te vergrendelen, gooi je bijna je hele leven te grabbel voor fraudeurs. Om het eenvoudig te stellen, maak ik de vergelijking met de bescherming van je woning. Wanneer je niet thuis bent, zet je toch ook je deuren niet wagenwijd open?", zegt expert Steven Vynckier. Hij raadt onder meer aan om digitale paswoordmanagers te gebruiken, zoals LastPass of KeePass. Tot nu toe doet slechts 18% dat. Nog een stap in de goede richting: lange wachtwoorden of zelfs een volledige zin waarbij je gebruikmaakt van hoofdletters, cijfers én speciale tekens. "Link ze niet aan je persoonlijke leven, want dat maakt ze voorspelbaar." (FT)