43% gebouwen die overheid huurt staan halfleeg

25 april 2018

05u00 0 De Krant Van de 590 panden die de federale overheid huurt, staan er 256 voor meer dan de helft leeg. Aan dat wanbeheer komt binnenkort wel een einde: de Regie der Gebouwen wordt grondig hervormd.

De federale overheid beheert zo'n 1.050 gebouwen, goed voor 7,3 miljoen vierkante meter. 590 van die panden worden gehuurd en daar hangt een prijskaartje aan vast van een half miljard euro per jaar. "Daar is op zich niets mis mee", zegt CD&V-Kamerlid Franky Demon. "Alleen stellen we vast dat de bezettingsgraad vaak erg laag is én dat de meeste huurcontracten van lange duur zijn."

Van de gehuurde panden staat 50% voor minstens een kwart leeg en 43% voor minstens de helft. Dat blijkt uit cijfers die Demon opvroeg. Zo kost de huur van het Eurostation Victor Horta in Sint-Gillis 8,4 miljoen per jaar, terwijl maar 26% van de ruimte benut wordt. Voor het administratief centrum in de Kruidtuinlaan in Brussel wordt zelfs 31,8 miljoen per jaar betaald, terwijl dat maar voor 56% bezet is. Het huurcontract loopt wel nog toch 2034.

Pijnpunten

Bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) is zich bewust van het probleem. Het Rekenhof legde al heel wat pijnpunten bloot bij de Regie der Gebouwen en Jambon bestelde in 2016 een externe doorlichting. Dat rapport wordt vandaag besproken, maar de federale regering heeft alvast het licht op groen gezet om de vastgoeddienst radicaal te herstructureren. Wat de minister betreft, mag er wat minder kwistig worden omgesprongen met de oppervlakte. Momenteel neemt de gemiddelde ambtenaar 33 vierkante meter in. In 2025 moet dat 25 vierkante meter zijn. Tegelijk moet de nieuwe structuur ervoor zorgen dat gehuurde panden eenvoudiger kunnen worden onderverhuurd.

