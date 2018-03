43 commissarissen te weinig bij lokale politie 03 maart 2018

De lokale politie heeft onvoldoende commissarissen en hoofdcommissarissen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote aan bevoegd minister Jan Jambon (N-VA). "Waar er op lokaal niveau eind 2016 nog 63 officiers op overschot waren, bleek er een jaar later een tekort van 43", klinkt het. Bij de federale politie waren er eind 2016 398 officiers te veel, een jaar later was hun aantal geslonken tot 317. De komende jaren zullen er door pensionering nog meer officieren verdwijnen, wat vooral in de lokale korpsen merkbaar zal zijn. (KSN)